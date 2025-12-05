Porsche’ler birer birer kitlendi: Rusya’da yüzlerce araç uydu arızasıyla yolda kaldı

Rusya’nın farklı bölgelerindeki yüzlerce Porsche sahibi, araçlarında bulunan uydu bağlantılı güvenlik sistemindeki arıza nedeniyle otomobillerini kullanamaz hale geldiklerini bildiriyor.

Moskova, Krasnodar ve diğer şehirlerdeki sürücüler geçen hafta araçlarda aniden motorun durması ve yakıt akışının kesilmesi gibi sorunlarla karşılaştı. Bu durum, otomobillerin kendiliğinden kilitlenmesine ve hareket edememesine yol açtı.

Rusya’nın en büyük otomobil bayileri arasında yer alan Rolf, cuma günü servis başvurularında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Şirket, araçların uydu üzerinden çalışan alarm modülleriyle bağlantı kaybetmesinin arızayı tetiklemiş olabileceğini belirtti.

RBC’ye konuşan bir Rolf temsilcisi, sorunların tüm Porsche modelleri ve motor seçeneklerini etkileyebileceğini söyledi. Temsilci, buna “kasıtlı bir müdahalenin neden olmuş olabileceğini” de iddia etti ancak bu yönde herhangi bir kanıt bulunmadığının altı çizildi.

Kullanıcı grupları, sorunun araçlarda yer alan VTS (Vehicle Tracking System) isimli güvenlik modülüne işaret ettiğini aktarıyor. Porsche Macan Russia topluluğuna göre bazı sürücüler, VTS sistemini devre dışı bırakarak veya yeniden başlatarak aracı çalıştırmayı başardı.

Rolf, arızanın nedeninin hâlâ araştırıldığını bildirdi. Porsche’nin Rusya ofisi ve Almanya’daki merkezinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Porsche, Şubat 2022’de başlayan Ukrayna- Rusya savaşı sonrası Rusya’ya araç teslimatlarını durdurmuş ve ticari faaliyetlerini askıya almıştı. Buna rağmen şirketin ülkede devretmeyi başaramadığı üç bağlı ortaklığı bulunuyor.