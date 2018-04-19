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Porsche'de 'manipülasyon' araması

Almanya'da dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığı bildirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:09
Porsche'de 'manipülasyon' araması

Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Stuttgart Savcılığı’na bağlı 30, Münih Savcılığı’na bağlı 3 savcının yaklaşık 160 polis ile Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde toplam 10 yerde arama yaptığı ifade edildi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi. Diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedildi.

Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinden yapılan açıklamada da yapılan aramalarda belgelere el konulduğu ifade edilerek, şirketin resmi makamlarla iş birliği içerisinde olunduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:09
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