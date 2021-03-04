1992 yılında uygulanmaya başlayan pomodoro tekniği, uygulayanlar tarafından en etkili çalışma taktiği olarak niteliyorlar. Peki en etkili çalışma tekniklerinden biri olan pomodoro tekniği nedir? Pomodoro tekniği nasıl uygulanır? Pomodoro tekniği avantajları nelerdir?

Dünyaca popüler olan pomodoro tekniği Francesco Cirillo tarafından bulundu. Pomodoro, 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan meydana gelen bir çalışma tekniğidir. Bu tekniği uygulamak isteyenler 25 dakika ders çalışır ve ardından 5 dakika mola vererek tekrar 25 dakika ders çalışır.

Uzun süreli ders çalışmak isteyenler için harika bir teknik olan pomodoro, dikkat bozukluklarını engeller. Pomodoro tekniğinde, 25 dakikalık ders vaktinde ders haricinde bir şey düşünmek ve 5 dakikalık molada ise ders hakkında bir şey düşünmek yasaktır.