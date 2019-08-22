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Polonya'da turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Tatra dağlarında tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:16
Polonya'da turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın güneyindeki Tatra dağlarında tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düştü. Slovakya sınırında bulunan Tatra dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Giewont dağ masifinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 13 yaşında bir çocuk da var. 

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE YÜRÜDÜ

Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont'un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtildi. Fırtına sonrası bölgeye ulaşımın giderek zorlaşması sonucu kurtarma ekiplerinin ilk olarak olay yerine yürüyerek ulaştığı kaydedildi. 

3 HELİKOPTER OLAY YERİNE HAVALANDI 

İlerleyen saatlerde ise fırtınaya rağmen yaralıları kurtarmak için Krakow, Gliwice ve Kielce kentlerinden 3 helikopter bölgeye doğru havalandı. Yaralıların bir kısmı civarda bulunun pansiyonda tedavi altına alınırken, bölgede bir kriz masası oluşturuldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.  

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:16
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