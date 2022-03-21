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Aktüel Polisten kaçan araçtan el bombası atıldı
Aktüel

Polisten kaçan araçtan el bombası atıldı

Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 20:13:00 -
Polisten kaçan araçtan el bombası atıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.

Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.

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