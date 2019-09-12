Polisten Hakkari kadın takımına nakdi destek

Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından Hakkarigücü Kadın Futbol takımına sağlanan maddi destek, düzenlene programla takdim edildi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı Türkiye Kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol takımına moral amaçlı bir miktar nakdi para yardımında bulundu. Valilik Vip salonunda düzenlenen programa Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Hakkarigücü Kadın Takımı Başkanı Kıymet Kurt, Antrenör Cemile Timur ile sporcular katıldı. Sporcularla çay içip bir süre sohbet eden Vali İdris Akbıyık, Hakkargücü Kadın Futbol takımının Hakkari’nin tanıtımına vesile olduğunu belirterek, yeni sezonda başarıların devamını diledi. Kadın takımına moral ve nakdi destekte bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına teşekkür eden Vali Akbıyık, kadın takımına olan desteklerin ise devam edeceğini belirtti. İldeki spor tesisleri yetersizliğine de değinen Vali Akbıyık, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü ifade ederek, bu sorunu da hal etmeye çalışacaklarını söyledi.