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Gündem Polise alçak iftira! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı
Gündem

Polise alçak iftira! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına alınan 31 yaşındaki Harun Ç., polisin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması sonrası alçak iftira gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:41:00 -

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polislere iftira attı

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç., darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Polisleri suçlayan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler" dedi.

Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vurarak ayılttılar" iddiasında bulundu.

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular" ifadesini kullandı. Harun Ç. olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntüleri paylaştı

Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Demir kapı ve parmaklıklara kafa attı

Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor.

17 suçtan kaydı ortaya çıktı

Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.

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Yorumlar

Murat

Polisimizin elini kolunu bağlamışız böyle sapık ve şerefsizleri serbest bırakmışız.Birde bunları kayla alip söylediklerini araştıriyoruz.
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