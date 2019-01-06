Polis memuru hastanede intihar etti
Kocaeli'de göğüs ağrısı şikayetiyle Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki polis memuru, hastanede kendini öldürdü.06 Ocak 2019 Pazar 18:44
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisi memuru İlker K. (29) göğüs ağrısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Karamürsel Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Polis memuru İlker K., evinde rahatsızlandı. Göğsünde ağrı hisseden İlker K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlker K. sağlık kontrolünden geçirilirken, üzerinde bulunan tabancasını çıkararak başına dayayıp ateşledi. İlker K. olay yerinde yaşamını yitiriken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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