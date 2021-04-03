Polis Haftasının yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlaması yapılacak. Polis haftası, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüdür. Söz konusu haftada okullarda ve emniyet kurumlarında çeşitli organizasyonlar düzenlenir. Peki, polis haftası nedir? Polis haftası ne zaman?

Polis haftası, kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için canını hiçe sayan emniyet mensupları tarafından kutlanır. Polis haftası için az bir süre kalırken vatandaşlar, polis haftasının ne demek olduğunu ve ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Peki, polis haftası nedir? Polis haftası ne zaman?

Milyonlarca polis, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamasını yapacak.

Polis haftası ne zaman?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları, bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftası için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Polis haftası için her yıl 10 Nisan tarihinde kutlama yapılır.