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Aktüel Polis ekiplerine Kovid-19 testinin pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi
Aktüel

Polis ekiplerine Kovid-19 testinin pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:36:36 -
Polis ekiplerine Kovid-19 testinin pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında polis ekiplerine, test sonucunun pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi.

Yeşilyol Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Ataköy-Merkez hattında 03 M 0302 plakalı minibüsün şoförlüğü yapan Erdal E'nin sorgusunda, izleminin devam ettiğini tespit etti. Minibüs şoförünün, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Salgın Denetim ekipleri, Erdal E'yi, karantina sürecini geçireceği Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna götürdü.

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