  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi
Aktüel

Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:40:23 -
Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi, saklandığı apartmanın önünde bekleyen köpeğinin fark edilmesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı metruk binanın çatısında bir şüphelinin gezindiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, bulunduğu binanın çatısından diğer binaya atlayıp gözden kayboldu.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen M.A'nın köpeğinin bir apartmanın önünde beklediğini gören ekipler, bina ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Köpeğin beklediği apartmanın boşluğunu kontrol eden ekipler M.A'yı gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu
Gündem

Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu

Başkan olursa Türkiye’de hükümetin değişmesi için çaba sarf edeceğini söyleyen Joe Biden'ın seneler önce benzer ifadeleri Bülent Ecevit'e ka..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay