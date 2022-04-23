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Aktüel Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: Binlerce bekçi alınacak
Aktüel

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: Binlerce bekçi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:16:00 -
Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: Binlerce bekçi alınacak

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

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