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Aktüel

Polis 13 saatte 267 noktada denetim yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 09.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 02:11:57 -
Polis 13 saatte 267 noktada denetim yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 09.00-00.00 saatleri arasında 267 noktada yaptığı denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 35 olmak üzere toplam 41 kişiye idari yaptırım uyguladı.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün tüm Türkiye genlinde olduğu gibi Ereğli ilçesinde de ’Türkiye Güven Uygulaması’ kapsamında 267 noktada denetim yaptı. Polis ekipleri 13 saat içerisinde 10 kafe, 44 kahvehane, 12 kuaför, 72 market ve bakkal, 18 tekel bayii, 14 fırın, 6 taksi durağı, 11 park, bahçe ve mesire alanı, 15 ticari taksi, 12 dolmuş, 50 araç ve 3 cami olmak üzere toplam 267 noktada kontrol yaptı. Yapılan denetimler sırasında 6 şahsın 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 35 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilerek toplam 41 kişiye idari yaptırım uygulamak üzere tutanak tutulduğu öğrenildi.

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