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Yerel Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı
Yerel

Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki kişi arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Sırt çantasında gizlediği pompalı tüfeği çıkararak dehşet saçan sabıkalı saldırgan, bir kişiyi yaraladıktan sonra polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Olay, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi, Avcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S. ile husumetlisi olduğu öğrenilen E.Ü. Haymana bağlantı yoluna çıkan Avcılar Caddesi üzerinde buluştu. İkili arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında O.S., sırt çantasında taşıdığı pompalı tüfeği çıkararak E.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ü. yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli O.S., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüpheli O.S.’nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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