Polat çiftine kim ‘kumpas’ kurdu? Bunu yapanlar, şimdi kalkmış devlete akıl veriyor! Bak sen şu işe

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik suçlamaları ve yargılama sürecini masaya yatırdı. Eyüboğlu, çiftin kara para aklama iddialarını reddettiğini belirtti. Vergi kaçırdıklarını kabul eden Polat çiftinin açıklamalarını eleştiren Eyüboğlu, özetle şunları kaydetti:

"Dilan Polat ve Engin Polat, savcılığın haklarında isnat ettiği suçları işledi mi?

Bu sorunun yanıtı 4 Eylül’de başlayacak yargılama sonucu ortaya çıkacak.

O yüzden şimdiden, ne sosyal medyada masumiyet karinesini yok sayanların ne bugünden çifti ‘suçlu’ ya da ‘suçsuz’ ilan edenlerin, ne de Dilan ve Engin Polat ile avukatlarının açıklamaları yüzde 100 doğru.

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Çünkü bazıları keser gibi kendine yontuyor, kimileri de algının, olgunun önüne geçmesi için adeta aklımızla alay ediyor.

İlk günden bu yana kara para aklama iddialarını şiddetle reddeden çiftin kabul ettikleri tek suçları neydi?

Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet!

Büyük miktarda vergi kaçırdıkları ortaya çıkan Dilan Polat ve Engin Polat’ın sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamaya bakar mısınız?

“Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticaretimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur. Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, katbekat fazla olacaktır.”

Bak sen şu işe!

İddianamede ayrıntılarıyla anlatılan sahtekârlıklardan biri neydi?

Paranın kaynağı belli olmasın diye sahibi oldukları 35 şirketin hesaplarında tur attırdıkları gerçek kazançlarını beyan etmeyerek, vergi kaçırdıkları saptanan çiftin yılda 50 milyon ciro yapan bir şirketinde SGK’lı bir çalışan çıkmadığı gibi vergi beyanına da rastlanmadı.

Kara para aklamadıklarını iddia ederken, vergi kaçırdıklarını itiraf edenler şimdi kalkmış akıl veriyor devlete!

Allah Allah! (...)"