Podolski'nin Volkan Demirel paylaşımı olay oldu
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski'nin sosyal medya üzerinden yaptığı Volkan Demirel paylaşımı olay oldu.05 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutamıyor.
Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Volkan Demirel'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
Alman yıldızın paylaşımında Volkan Demirel, yıldızları Galatasaray tabağına doğru döküyor.
YORUM YAZ