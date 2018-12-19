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"Play-off'a kalmadan bu işi bitirmek istiyoruz"

- Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Zaman zaman puan kayıplarımız olacak. Ama Allah'ın izniyle ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi biz olacağız"

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
"Play-off'a kalmadan bu işi bitirmek istiyoruz"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi olmak istediklerini söyledi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olacaklarına inandıklarını ve inançlarından da en ufak bir şey kaybetmediklerini belirtti.

Bu süreçte zaman zaman aksaklıkların olabileceğine işaret eden Konukoğlu, "Zaman zaman puan kayıplarımız olacak. Ama Allah'ın izniyle ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi biz olacağız. Üçüncü takım da herkesin bildiği gibi play-off'tan gelecek ama biz play-off'a kalmadan bu işi bitirmek istiyoruz." dedi.

Bu süreçte yönetim olarak yapılması gereken ne varsa hepsini yerine getireceklerini aktaran Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Kimsenin bundan şüphesi olmasın. İnşallah ikinci devre çok daha farklı bir takımla beraber yolumuza devam edeceğiz. Tüm taraftarımızdan isteğim şu, lütfen maçlarda bizi yalnız bırakmayın. Her zaman onların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Onlar, sahadaki takımımıza her zaman itici bir güç oluyor. Bizi hiç yalnız bırakmasınlar."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto 1. Lig

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