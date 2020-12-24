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Sağlık Plasebo nedir, plasebo aşı ne anlama gelir?
Sağlık

Plasebo nedir, plasebo aşı ne anlama gelir?

Plasebo etkisi, uzun yıllardır tıp dünyasının yakından incelediği konular arasında yer alıyor. Plasebo aşısı koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca plasebo aşılarından bahsetti. Peki, Plasebo nedir, plasebo aşı ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:17:00 -
Plasebo nedir, plasebo aşı ne anlama gelir?

Placebo kelimesi Bilim Kurulu toplantısıyla gündeme geldi. Plasebo etkisi, genellikle tedavi olarak sunulan ancak tedavi olmayan yöntemler bütününün ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Plasebo, hoşnutluk durumuna yol açmakta, tıpkı bir ilacın etkisi gibi vücuttaki yolaklar aracılığıyla etkisini göstermektedir.

Plasebo ne demek?

Plasebo, Latince kökenli bir kelime. 'Hoşnut etmek' anlamına gelen plasebo, etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkartması hali olarak tanımlanabilir. Yani vücuda ağız, burun ya da enjeksiyon yolu ile verilebilen bu ilaç, fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir güce sahip değil.

Plasebonun amacı, hastaların ya da kendilerini fiziksel veya mental açıdan iyi hissetmeyenlerin yüksek moral ve iyileşme azmi kazanmasını hedefler. Fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü olmasa da, tedavi gücünü hastanın 'işe yarayacak' motivasyonu kazanmasından alır.

Plasebo neden önemli?

Plasebo, tıbbi olarak kurtulma ihtimali zayıf olan hastalar ile tıbbın çözüm bulamadığı kanser gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Özellikle tedavisi zor ve meşakkatli hastalıklarda gerekli olan mental gücü, yüksek morali sağlaması bakımından gerekli bir ilaç türü olmuştur.

Depresif bozuklukta plasebo etkisi

Major depresyonu olan hastaların verilen antidepresan ve plasebo tedavisi sonunda, tedavi öncesine göre niceliksel elektroensefalografi ile beyin aktivitesi incelenmiş ve plaseboya cevap veren grupta, elektroensefalografik aktivitenin ölçüm birimi olan ve kan akımı ile kuvvetli korelasyon gösteren prefrontal kordansta belirgin artış bildirilmiştir.

Plasebonun anksiyete üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda sağlıklı gönüllülere hoşnutsuzluk oluşturan görüntüler gösterilmiş ve duygusal algı ölçülmüştür.

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