PKK/YPG’li Kobani Batı’ya yalvardı: Bize destek olun!

Ana omurgasını PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon toplantısına gönderdiği mesajda, Suriye'nin kuzeyinde on binlerce DAEŞ mensubu ve ailesinin ülkelerine dönmesi yönünde karar alınması gerektiğini söyledi.

Abdi, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DAEŞ ile mücadele konulu Uluslararası Koalisyon toplantısına mesaj gönderdi.

Rudaw'ın haberine göre Kobani Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Uluslararası Koalisyon üyeleri, IŞİD’in yenilgisini ve kalıcı başarıyı sağlamak için yarın bir araya gelecek. Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi’nde on binlerce kadın, çocuk ve IŞİD çetesinin halen kamplarda olduğunu unutmamalıyız.

Koalisyon Güçleri, şiddet yanlısı güçlere karşı mücadelesini yürütmeli. IŞİD çeteleri ve ailelerini ülkelerine göndermelidir. Ayrıca, radikalleşmenin temel nedenlerinin ele alınabilmesi için özgürleştirilen bölgelerde istikrarın ve ekonomik kalkınmanın kurulmasını destekleyin.”