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PKK'nın talimatı ortaya çıktı: Onlara sakın görünmeyin!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinin teröristlere "Güvenlik güçlerine asla görünmemek, onların karşısına çıkmamak" gibi talimatlar verdiğini söyledi.

25 Ocak 2019 Cuma 14:25
PKK'nın talimatı ortaya çıktı: Onlara sakın görünmeyin!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakanlığın İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Yalova'ya geldi. Valiliğin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, soruları yanıtladı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hizmetlerdeki kalite, hız ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

'Türkiye istikrar ve huzur adası'

Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin istikrar ve huzur adası olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımız kanunların kendisine verdiği görevleri, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye ve bugün bölgenin yaşadığı ağır güvenlik problemlerine karşı neredeyse ülkemizin önemli bir kısmında komşularımızın sınırı, devleti kalmamışken ve bütün terör örgütlerinin tek hedefi haline gelmiş bir ülke iken istikrar ve huzurun adası olarak varlığımızı devam ettirmeye, vatandaşımızın her alanda güvenini kazanarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin önümüzdeki seçimlerde olduğu gibi, bu zor süreçte bile yaşadığı tüm özel günleri huzur içinde, vatandaşımızın devletine güveninin tam olduğu bir şekilde geçirmeyi başardık. Bu seçimleri de aynı şekilde geçireceğimiz yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 düşüş var

Türkiye'de yılda yaklaşık 7 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Ersoy, ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını bildirdi. Günde 20'den fazla insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Yine üzülerek ifade ederim ki yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yaralanıyor. Yaklaşık 50 milyar civarı maddi bir zarara uğruyoruz. Bununla bu ülke baş etmeli. Medeni kabul ettiğimiz ülkelerde gördüğümüz uygulamaları birbirimize örnek vermekten kurtulmalıyız. Bunun da bir tane yolu var. Eğitim ayrı bir şey ama denetim ve cezalar; en etkili yolu bu. Trafikte özellikle ölümlü kazaların yüzde 90'ı sürücü hatalarından meydana geliyor. Sürücülerin aşırı hızı, araç kullanırken telefon kullanması, sürücülerin kırmızı ışık kuralına uymaması, emniyet kemeri takmaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bakanlık olarak özellikle yaptığımız tespitlerde en fazla ölüme neden olan kaza çeşitlerini, kaza yerlerini ve sürücü hatalarını belirledik. Bunlara ilişkin olarak da arkadaşlarımızı bir çalışmanın içine soktuk ve bu çalışma sonucunda çıkan sonuçları değerlendirerek, net bir şekilde ihlallere karşı mücadele etmeye karar verdik. Son 2 aydır yaptığımız bu mücadele sonrasında 2017 yılı rakamlarına göre 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu gördük. Yüzde 30'luk bir düşüş 1 yıl içinde 1500- 2 bin vatandaşımızın hayatını kurtarmak demektir."

'Sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkenin her köşesine hakim olduğunu belirten Ersoy, teröristlerin kaçacak yer aradığını söyledi. "Terör örgütünün eylem yapabilme kabiliyeti ve kapasitesi kalmamıştır" diyen Ersoy, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra terör örgütü sadece ve sadece kalleşliğe dayalı, el yapımı patlayıcılar yerleştirmek, tuzak kurmak gibi karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir ama asla ve asla bizim seçimimizin güvenliğini etkileyecek, köylerimize, sandıklarımıza nüfuz edebilecek bir gücü ve potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin kendilerine söylediği tek şey, 'Sakın ola başınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkarmayın. Hayvanlar gibi oralarda, bulunduğunuz yerlerden kafanızı kaldırmadan hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeye devam edin. Bugün için yapabileceğiniz tek şey hayatta kalmaktır, güvenlik güçlerine görünmemek, onların karşısına çıkmayı bırakın, onlara asla ve asla görünmemektir.' Verdikleri talimatlar bu. Terörle mücadelede geldiğimiz nokta budur. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkâri'de nerde olursa olsun, günün hangi saatinde olursa olsun, iş yerleri, mekânlar, pastaneler, kafeler açıktır. Vatandaşlar orada günlük hayatlarını en güzel şekilde idame ettiriyorlar. Kapalı tek bir köyümüz, yaylamız kalmamıştır. Artık devletimiz bütün unsurlarıyla, bütün heybeti, haşmeti, şevketi ile sahadadır ve yurdun her noktasında vardır."

İZDES ile ilgili toplantıda Yalova Valisi Muammer Erol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile bazı kurumların daire başkanları yer aldı. 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:25
  1. Şırnak
  2. Diyarbakır
  3. Yalova
  4. Güvenlik güçleri
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