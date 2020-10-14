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Aktüel PKK’nın Sincar’daki faaliyetleri sürüyor
Aktüel

PKK’nın Sincar’daki faaliyetleri sürüyor

Bağdat-Erbil anlaşmasında Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması öngörülen terör örgütü PKK, bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. AA muhabirinin çektiği görüntülere göre PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar’da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları yer alıyor. PKK’nın Sincar’da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:43:00 -
PKK’nın Sincar’daki faaliyetleri sürüyor

Anadolu Ajansı (AA), 6 yıldır Musul’un Sincar ilçesinde varlık göstererek askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunan terör örgütü PKK’ya ait kampları ve siyasi faaliyet alanlarını görüntüledi. Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim’de imzalanan anlaşmada, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığına son verilmesi maddesinin yer alması, örgütün bölgedeki varlığını bir kez daha gündeme getirdi. AA, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki kamplarını görüntüleyerek, örgütün bölgedeki varlığının devam ettiğini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülere göre PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar’da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları bulunuyor.

APO’ya ait resimler taşınıyor

Görüntülerde, PKK’nın bölgedeki varlığını sonlandırmayı öngören Sincar anlaşması, örgüt üye ve sempatizanları tarafından protesto ediliyor. Gösteri sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resimlerin taşındığı görülüyor. Sincar’daki Ezidileri silah altına almak için kurulan bir kamp, o esnada düzenlenen silah töreni göze çarpıyor. Bunun yanında, kamp etrafında kurulan gözlem kuleleri yer alıyor. Aynı zamanda, Sincar’daki güvenliği de elinde tutan örgütün, üzerinde “Asayiş” yazan pikap araçlarla rahat bir şekilde devriye gezebildiği gözleniyor. Ezidilerin tüm çağrılarına rağmen çocuklarının silah altına alındığı kampların dışında, örgüte ait sözde halk meclisleri de siyasi örgütlenme için kullanılıyor. Örgüt mensuplarının Sincar ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın Hanesur köyündeki “Hanesur Halk Meclisi” bulunuyor. Söz konusu meclisin herhangi bir resmiyeti bulunmadığı gibi sadece Ezidilerin örgütlenmesi için faaliyet gösteriyor. Görüntülerde PKK’nın Sincar’da herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği açıkça görülüyor.

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