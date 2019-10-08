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PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

Türkiye'nin operasyonu öncesi sahipsiz kalan PKK, Esed rejimine sığınmak istediğini açıklamıştı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 15:16
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli sözde Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

Faysal Mikdad’ın açıklaması ABD’nin asker çekme kararına karşılık Suriye’den ilk resmi tepki oldu.

Suriye hükümeti yanlısı olarak bilinen El Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye’nin olası operasyonu öncesi Suriye'deki sözde Kürtlere ‘dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine’ hükümete katılmaya davet etti.

Mikdad, ‘anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını’ söyledi, ayrıca Şam yönetiminin Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini belirtti.

'İşgale izin vermeyeceğiz' safsatası

Tüm Suriye topraklarını koruyacaklarını söyleyen Mikdad, herhangi bir işgale izin vermeyeceklerini ifade etti. Terör örgütlerinin Suriye'yi kevgire çevirmesine ses çıkarmayan ve ülkesi adeta yol geçen hanına dönen Mikdad'ın sesini bir tek Türkiye'ye çıkarması da ayrı bir ironi ve komedi olarak tarihe geçti.

Faysal Mikdad’ın açıklaması ABD’nin asker çekme kararına karşılık Suriye’den ilk resmi tepki oldu.

PKK ağlamıştı

ABD'nin Suriye'yi terk etme kararının ardından PKK, sırtından bıçaklandığını söylemişti. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmak istediklerini söylemişti.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:16
  1. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad
  2. El Vatan gazetesi
  3. Mazlum Abdi
  4. PKK
  5. operasyon

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