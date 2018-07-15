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PKK'lı itler kaçacak delik arıyor! "Her yerde asker var, ölüyoruz"

PKK’nın sözde Karadeniz lideri 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile yakın koruması 'Rodi' kod adlı Levent Dayan’ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede operasyonlar genişletilerek devam ediyor. Dün gece yaşanan çatışmanın ardından kaçan PKK’lıların kimlikleri belli olurken, Giresun kırsalına kayan operasyonlarda PKK’lıların yeni telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:42
PKK'lı itler kaçacak delik arıyor! "Her yerde asker var, ölüyoruz"

Bölge sorumlusunun öldürülmesinin ardından ne yapacağını şaşıran PKK’lı teröristlerin telsiz konuşmalarında, "Yaralımız var, her yerde asker var ölüyoruz" dedikleri ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİSTİN, KAMUFLAJLARI, SIRT ÇANTALARI VE SİLAHLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölge halkının yoğun askeri operasyonları olduğunu bildiği için yeni bir taktik arayışına giren teröristlerin bölgeden kaçabilmek için ‘Özel Harekat’ kamuflajlarına benzer kamuflaj giydikleri gözlendi. Sözde bölge lideri Mehmet Yakışır’ın üzerinden çıkan piyade tüfeği ve üzerindeki dürbün ise Yakışırı'n keskin nişancı olduğu ve birçok eylemi bu silah ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. PKK’lıların çantalarında ise çok sayıda yaşam malzemesi ile sağlık ekipmanları, mühimmat ve telsizler bulundu.

Öte yandan bölgedeki yoğun askeri operasyonların ardından bölgeden çıkmak için Giresun-Gümüşhane kırsalı üzerinden Tunceli’ye geçmek isteyen grubun diğer üyelerinin de kimlikleri ortaya çıktı. Aralarında kırmızı listede bulunan ‘Zap’ kodlu telsizi kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ve iki İranlı terörist ‘Kawa’ ile ‘Sorej’in etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 20:42
  1. Tunceli
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. PKK

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