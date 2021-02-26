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Gündem PKK'lı gazeteci yazdı, CHP'li Tanrıkulu sahip çıktı! Bakın Kayyıma nasıl çamur attılar
Gündem

PKK'lı gazeteci yazdı, CHP'li Tanrıkulu sahip çıktı! Bakın Kayyıma nasıl çamur attılar

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan 'Millet iradesinin gaspı, kayyım politikası' adlı raporda, bir dönem Van'ın Özalp İlçesi'na 'kayyım' olarak atanan Diyarbakız Hazro İlçesi Kaymakamı Ferhat Vardar çirkin bir iftira ile hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 23:44:00 - 2021-02-26 23:50:58
PKK'lı gazeteci yazdı, CHP'li Tanrıkulu sahip çıktı! Bakın Kayyıma nasıl çamur attılar

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terörle iltisaklı belediyelere atanan 'Kayyım'ların hizmetlerini karalama kampanyası yürüterek bir rapor yayımladı. 'Millet iradesinin gaspı, kayyım politikası' adlı raporda bir dönem Van'ın Özalp İlçesi Belediyesi'ne 'kayyım' olarak atanan Hazro Kaymakamı Ferhat Vardar, çirkin bir iftira ile hedef alındı. Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda şu ifade yer aldı:

"Van’ın Özalp Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Ferhat Vardar, 3 Eylül 2017 tarihinde evinin yakınlarındaki camilerden gece saatlerinde sela okunmasını yasakladı."

Rapordaki yalan 2017 yılında ortaya atılmıştı

CHP'li Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda atılan iftira 2017 yılında gündeme gelmişti. Kayyım Vardar'ın hedef alındığı olay şöyleydi: Van'ın Özalp ilçesinde bir vatandaş gece yarısı vefat etti. Cenaze sahibi aile ilçe müftüsü ile görüşerek sela okunmasını istedi. Müftü ise aileye başsağlığı dileyerek, 'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararı gereği selayı Öğle Namazı'ndan önce okumamız gerekiyor' dedi. Cenazeye ve sela okunmasına ilişkin kimse Kayyım Ferhat Vardar ile görüşmedi. Söz konusu diyalog cenazesi olan aile ile ilçe müftüsü arasında yaşandı.

Terör örgütü olmaktan sabıkalı gazeteci servis etti

Van'lı Gazeteci Oktay Candemir ise söz konusu olayı yine 2017 yılında 'Kayyım sela okunmasını yasaklattı' şeklinde hiçbir dayanağı olmayan çirkin iftira ile servis etti. Haber, 2021 yılında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'kayyım raporu'na girdi.

Oktay Candemir kim?

Oktay Candemir, Van'da HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Diriliş Ertuğrul dizisindeki bir sahne üzerinden ecdadımızı tiye alan Candemir hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan Candemir terör örgütü üyesi olmak suçundan da hapis yattı. Hakkında teröre olan desteğinden ötürü birçok dava ve soruşturma bulunduğu iddia edildi.

Raporu servis edenler

Sezgin Tanrıkulu'nun raporunu Oda Tv ile Cumhuriyet Gazetesi haberleştirdi. Birçok kayyıma çirkin iftiralar atılan haberde Hazro İlçesi Ferhat Vardar hakkındaki yalan öne çekildi. Haberlerde şu başlıklar kullanıldı:

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