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Gündem PKK oğluma silah zoruyla yalan söyletiyor
Gündem

PKK oğluma silah zoruyla yalan söyletiyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kandırıp dağa kaçırdığı, Egid Baran kod adını vererek silah zoruyla kamera karşısına çıkarıp yalan söylettiği Mustafa Biçer’in HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annesi Ayşegül Biçer Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:46:00 -
PKK oğluma silah zoruyla yalan söyletiyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Diyarbakır’da 2 yıl önce HDP aracılığıyla PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Mustafa için geçen yıl 3 Eylül’den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, terör örgütü PKK’ya yakın bir haber sitesinde yayınlanan oğlunun röportajında söylediklerinin tamamının yalan olduğunu ifade ederek, “Oğlum ifadelerinde yalan söylüyor. Yüz ifadesinden de silah zoruyla konuşturulduğu açıkça ortada. Oğlum röportajında, ‘Ben 2001 Amed doğumluyum’ diyor. Hayır oğlum, 2002 Manisa doğumludur. 8 aylıkken Manisa’dan ayrıldım. Antalya’da ırkçılığa maruz kaldığını söylüyor. O da yalan. Çünkü oğlum 6 yaşındayken biz Diyarbakır’a yerleştik. Hepsi yalan, hepsi çelişkili konuşmalar. Orada oğluma silah zoruyla açıkça yalan söyletiliyor” şeklinde konuştu.

“Pkk’nın annelere karşı oyunudur”

PKK’nın yalanlarını bir bir ortaya koyan anne Biçer, “Oğlum mektup bıraktığını konuşuyor kesinlikle yalan. Oğlum bana DEAŞ ile savaşmak için gittiğini askere, polise ve güvenlik güçlerine silah doğrultmayacağını söyledi. Bana sadece sosyal medya hesaplarının şifrelerini bıraktı. Bu video tamamen senaryodur. Silah zoruyladır. Bu eli kanlı terör örgütünün Diyarbakır annelerine karşı bir oyunudur. Bizleri yıldırmak istiyorlar. Ancak biz her şeye rağmen yılmayacağız. Burada oğlum dönene kadar bekleyeceğim. Onların yalanlarına kimse inanmıyor artık” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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