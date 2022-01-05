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Gündem PKK elebaşlarından Mustafa Karasu hezimeti itiraf etti
Gündem

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu hezimeti itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), indirdiği ağır darbeler sonrası köşeye sıkıştıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 01:42:00 -
PKK elebaşlarından Mustafa Karasu hezimeti itiraf etti

TSK'nın art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, hezimeti itiraf etti.

İHA ve SİHA korkusundan mağarasından çıkamayan Karasu, örgüt medyasına açıklamalarda bulundu.

"Saldırılar çok ağırdı"

Karasu, "Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı." ifadelerini kullandı.

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