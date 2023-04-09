PKK Elebaşı Süleymaniye’deki patlamadan kılpayı kurtuldu

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde kalan Süleymaniye havalimanı yakınlarında önceki gün yerel saatle 16.00 sularında bir patlama meydana geldi. İlk olarak yerel medya, patlamanın, ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek destek verdiği terör örgütü SDG’nin sözde lideri Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’e yönelik bir insansız hava aracı saldırısı olduğunu öne sürdü. Saldırıyla ilgili zaman zaman PKK’ya karşı sınır ötesi operasyon düzenleyen Türkiye’ye işaret edilirken Erbil’deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Süleymaniye’deki yerel yetkilileri suçladı.

KONVOYDA ABD ASKERLERİ DE VARDI

SDG saldırı haberini başta yalanlasa da ABD’den olayı teyit eden bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. “Süleymaniye’de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim” diyen ABD’li yetkili, “Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani’den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD’nin DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

HELİKOPTER KAZASI ORTAYA ÇIKARDI

Süleymaniye’deki patlama tam da 17 Mart’ta Duhok yakınlarında PKK’lıları taşıyan bir AS350 Eurocopter helikopterinin düşmesi ve iki gün önce Türkiye’nin Süleymaniye havalimanına hava sahasını kapatması sonrasında geldi. Helikopterde 3’ü kadın 7 kişi ölmüş, aralarında PKK’nın üst düzey isimlerinin de olduğu anlaşılmıştı. Ayrıca söz konusu helikopterin Irak’ın Süleymaniye kentinden havalandığı ve SDG kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine doğru gittiği kamuoyuna yansımıştı. Ankara ile iyi ilişkiler içinde olan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de helikopterlerin PKK ile yakın ilişkileri olan siyasi rakipleri Irak Kürt Yurtseverler Birliği’ne (IKYB) ait olduğu bilgisini paylaşmıştı.

SÜLEYMANİYE HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI

Ankara gelişmeler üzerine çarşamba günü hava sahasının 3 Temmuz’a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. Kararın Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığı belirtilmişti. Türkiye, Süleymaniye patlamasıyla ilgili bir açıklama yapmazken, patlamanın mesaj amaçlı olduğu öne sürülüyor. Ayrıca Mazlum Kobani’nin direkt hedef alınmadığı, yakınlarda bir toplantıda olduğu iddiaları da var.

BAĞDAT VE TALABANİ’DEN TÜRKİYE’YE KINAMA

IRAK Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Süleymaniye’deki Patlama nedeniyle Türkiye’yi kınadı. Kürt asıllı Reşid, Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını öne sürdü. Süleymaniye’de yüksek nüfuzu olan Irak Kürt Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani de hava saldırısını şiddetle kınadı. Talabani bölgenin huzurunun bozulmasını “kırmızı çizgi” olarak niteledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani de Süleymaniye’deki müttefikleriyle ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti. Talabani ailesinin güdümündeki IKYB’nin Barzani ailesine yakın Kürdistan Demokratik Partisi’nin (IKDP) aksine PKK ile ilişkilerini geliştirdiği, bu durumun da Ankara tarafından tepkiyle karşılandığı yorumları yapılıyordu.