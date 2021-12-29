Pizza sosu tarifi

Pizza domates sosu Tarifi

Malzemeler

3 adet domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1,5 çay kaşığı tuz

2 yaprak fesleğen

Pizza sosu nasıl yapılır?

Tavaya zeytinyağını alalım, ısınınca birkaç parçaya kestiğimiz sarımsağı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar bir iki tur çevirerek kavuralım. Kabuğunu soyarak küp küp doğradığımız domatesleri ekleyelim ve pişirmeye başlayalım. Domatesler kaynamaya başlayınca domates salçası tuz ve baharatları ekleyip domatesler eriyene kadar pişirelim. Ocaktan almaya yakın fesleğen yapraklarını içine atıp yapraklar ölünceye kadar yine bir iki dakika kaynatalım ve ocağı kapatalım. Taze fesleğen yaprağı yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Tüm karışım homojen bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirelim. Pizza sosu hazır. Bu sosu isterseniz makarnalarda isterseniz pizzalarda her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Rengi daha kırmızı olsun isterseniz az biber saçası ve kırmızı toz biber de pişirme aşamasında ilave edebilirsiniz. Bu ölçü ile hazırladığınız sos 2 büyük pizzaya rahatlıkla yetecektir. Bir büyük kase dolusu sos yapıyor. Siz kullanacağınız yere göre ölçüleri artırabilirsiniz. Kıvamı çok iyi, su eklemeye gerek yok, hatta daha koyu isterseniz biraz daha fazla kaynatmanızı tavsiye ederim ama pizza için kıvamı tam.