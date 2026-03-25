Piyasalarda ‘Trump’ rüzgarı: Petrol düşüşte, altın zirve koşusunda
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitebileceğine dair verdiği olumlu mesajlar küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Brent petrol fiyatı düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatının 4.572 dolara yükselmesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.
PETROL 95 DOLARA DÜŞTÜ
Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Brent petrolün güne düşüşle başlaması, yatırımcıların savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar yükselirken bugün güne 95 dolardan başladı.
ONS ALTIN YÜZDE 2 YÜKSELDİ
Altın ise ons başına yüzde 2,2 artışla 4.570,74 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 3,8 primle 4.572 dolara çıktı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altında da ons altındaki harekete paralel yükseliş görüldü. Altının gramı yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 liraya yükseldi.
KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI
Gram altın serbest piyasada 6 bin 513 TL seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin TL’yi aştı.