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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2010 liradan, avro 5,9820 liradan işlem görüyor

31 Ocak 2019 Perşembe 13:21
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artarak 105.542,45 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.353,00 puan değer kazandı. Dün 104.189,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.288,64 puan ve yüzde 1,24 artışla 105.478,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 105.210,70 puanı, en yüksek 105.930,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,68, mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Telekom ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.321,42 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1484, sterlin/dolar paritesi 1,3121, dolar/yen paritesi 108,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2010 liradan, avro 5,9820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.321,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,97 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:21
  1. Piyasalarda gün ortası

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