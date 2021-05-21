  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a taziye ziyareti
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
O şehirler dikkat! Meteoroloji duyurdu
Kadın - Aile Pita ekmeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pita ekmeği nasıl yapılır?

Pita ekmeği diğer adıyla gobit ekmeği tarifi merak ediliyor. İncecik olan bu ekmeğin tarifinde kullanılan malzemeler araştırılıyor. Peki, pita ekmeği nasıl yapılır? Pita ekmeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:44:00 -
Pita ekmeği nasıl yapılır?

Pita ekmeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya (10gr.)

5-6 su bardağı un

Pita ekmeği nasıl yapılır?

Öncelikle bu malzemelerin hepsini karıştırarak tarife başlayın. Hamuru güzelce yoğurup kabarması için en az 1 saat dinlendirmelisiniz.

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra beze yapacaksınız. Bu ölçülerle yaklaşık 15-17 adet gobit ekmeği çıkıyor.

Bezeleri 15-20 cm çapında ve 1 cm kalınlığında merdane yardımı ile açmalısınız. Yağlı kağıt serili fırın tepsiye aralıklarla dizmeniz gerekir.

Tepside 15-20 dakika dinlendirip 240° sıcak fırında 8-10 dakika kadar pişmeye bırakın.

Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kapta su koyarsanız ekmekler kurumadan yumuşacık pişer. Gobitleriniz hazır, şimdi istediğiniz gibi içini doldurun. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..
Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!
Gündem

Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Boynun devrilsin' bedduasıyla hedef alan Hadi Özışık ile ona destek veren kard..
Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş
Gündem

Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş

İslam düşmanı ve terör destekçisi BirGün paçavrası, bu kez köy okulunda eğitim veren cami hocasına ve çarşaflı eşine kafayı taktı. Kanuna ay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay