Pita ekmeği nasıl yapılır?
Pita ekmeği diğer adıyla gobit ekmeği tarifi merak ediliyor. İncecik olan bu ekmeğin tarifinde kullanılan malzemeler araştırılıyor. Peki, pita ekmeği nasıl yapılır? Pita ekmeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Pita ekmeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya (10gr.)
5-6 su bardağı un
Pita ekmeği nasıl yapılır?
Öncelikle bu malzemelerin hepsini karıştırarak tarife başlayın. Hamuru güzelce yoğurup kabarması için en az 1 saat dinlendirmelisiniz.
Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra beze yapacaksınız. Bu ölçülerle yaklaşık 15-17 adet gobit ekmeği çıkıyor.
Bezeleri 15-20 cm çapında ve 1 cm kalınlığında merdane yardımı ile açmalısınız. Yağlı kağıt serili fırın tepsiye aralıklarla dizmeniz gerekir.
Tepside 15-20 dakika dinlendirip 240° sıcak fırında 8-10 dakika kadar pişmeye bırakın.
Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kapta su koyarsanız ekmekler kurumadan yumuşacık pişer. Gobitleriniz hazır, şimdi istediğiniz gibi içini doldurun. Afiyet olsun…