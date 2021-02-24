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Gündem Pişkinliğin böylesi... 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız'
Gündem

Pişkinliğin böylesi... 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız'

Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdiler.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:47:00 -

Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını da delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Magane markalı araç ile Yaren Büyükyılmaz cadde üzerinde bulunan betona çarparak araç ile takla attı. Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi “bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye'nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.

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