Pijamalı dehşet: İstanbul’da bir kadın ayrıldığı erkek arkadaşının evini pompalı tüfekle bastı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadın, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşının evini pompalı tüfekle basıp peş peşe ateş açtı. Kadının pijamalarıyla ve pompalı tüfekle evinden çıktığı anlar ise apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 14 Mart 2026 tarihinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi gece saatlerinde C.G.'ye ait evi silahla basıp peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis incelemesinde eve sıkılan 5 adet pompalı fişeği bulundu. Yapılan detaylı incelemelerde gece saatlerinde saldırıyı Yağmur A.’nın (42) gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Yağmur A. evinde olayda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yağmur A.'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.