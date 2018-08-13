Phillip Cocu'nun F.Bahçe'deki iki gözdesi!

Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de golleri atan Giuliano ve Josef de Souza, teknik direktör Phillip Cocu'nun en önemli kilit adamları rolünde. Hollandalı hoca için her iki yıldız adeta taktik ve oyun planının işlemesinde en kritik hamleler.



İki Brezilyalı yıldız, Cocu'nun sisteminde en önemli mihenk taşları konumunda. Hollandalı teknik adamın kafasındaki oyun yapısında ikili hem pas oyununu organize ediyor, hem presi başlatıyor, hem de takımın omurgasını oluşturuyor.



Souza'yı orta alanda ilk pası başlatan isim olarak düşünen Cocu, 8 numara rolünü verip çift yönlü oynamasını istiyor. Giuliano ile köprü kuran Souza, savunmada da rakibi karşılayan ve presi başlatan isim oluyor.



Giuliano da hücumda Cocu'nun en önemli oyuncusu rolünü alıyor. 4-4-2'ye dönüldüğünde yardımcı forvet olan tecrübeli yıldız, 4-3-3 ve 4-6-0 sistemlerinde de ofansif oyun kurucu sorumluluğunu taşıyor.



Phillip Cocu'nun sezon başı kampından itibaren Giuliano ile Souza ikilisine yakınlığı da dikkat çekiyor. Portekizce bilen ve çok iyi konuşan 46 yaşındaki çalıştırıcı, iki öğrencisiyle saha içi ve saha dışı sürekli diyalog kuruyor. Tesislerde sürekli olarak Souza-Giuliano ikilisiyle sohbet eden, zaman zaman masa tenisi, kafa tenisi ve bilardo gibi oyunlar oynayan Cocu, yakın temaslar kuruyor, direkt olarak iletişime giriyor.



Bursaspor maçında da kafasındaki verimi öğrencilerinden alan başarılı antrenör, sezon boyunca takımın ana hatları olarak iki ismi görüyor.