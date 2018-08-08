THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Phillip Cocu: İlk yarıda çok iyi bir oyun oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, "İkinci maç kendi sahamızda ve kendi sahamıza çok kötü bir skorla gitmiyoruz" dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:29
Phillip Cocu: İlk yarıda çok iyi bir oyun oynadık

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu statta oynamanın kolay olmadığını söyleyen Cocu, "Maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun oynadık, kompakt olmayı başardık. Benfica'yı baskı altına alabileceğimiz doğru anları bekledik ve bu anları yakaladık. Toplu oyun anlamında güçlü bir rakip vardı karşımızda. İlk yarıdan dolayı mutluyum. İkinci yarıda ise iyi savunma yaptık ama top bizdeyken çok sayıda top kaybettik. Top bizdeyken çok top kaybetmemiz, hücuma çıkmamızı, rakip ceza sahasında üretken olmamızı zorlaştırdı. Kendi sahamızdaki maçta bu durumu düzeltmeliyiz iyi bir skor alabilmek için" ifadelerini kullandı.

"KENDİ SAHAMIZA ÇOK KÖTÜ BİR SKORLA GİTMİYORUZ"

Ayew ve Soldado'nun sakatlık durumları ve antrenman eksikliği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların rövanş maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili olarak, "Bu, salı günü belirleyeceğimiz bir durum. Bu iki oyuncunun toparlanmış haliyle, daha fazla seçenek olacak elimizde. Ofansif olarak bugün elimizdeki hücumcuları kullanmak zorundaydık, onlar bir seçenek daha üretecek. Çok pozisyon üretmek bu statta kolay değil. İlk yarıda daha üretkendik, ikinci yarıda daha fazla savunmadaydık. İkinci maç kendi sahamızda ve kendi sahamıza çok kötü bir skorla gitmiyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:29
  1. cocu
  2. fenerbahçe
  3. benfica

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    1. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    2. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    3. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    4. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    5. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    6. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    7. TSK onları ordu saflarına kattı
    8. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    9. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    10. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    11. ABD fitili ateşledi
    12. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    13. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    14. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    15. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    16. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    17. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    18. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    19. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    20. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...