Phillip Cocu: Ders almamız gereken noktalar var

Fenerbahçe, Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti...

Maç sonrası Phillip Cocu yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Yapmak istediğimiz buydu. Gücümüzü sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibimizin üstüne gittik. Topla kaliteli bir rakip vardı karşımızda. Böyle bir rakibe karşı oynamak da zordu. Yediğimiz ilk gol yıkıcı bir darbeydi ama pes etmedik. İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Onların attığı gol onları rahatlattı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Soldado'nun ritim eksikliği vardı, ondan sahada değildi. Uzun zamandır ritmini sağlayamamıştı. Alper harika bir iş çıkardı, güzel de bir gol attı. Şu an kullanamayacağımız oyuncular üzerinden konuşmanın manası yok. Slimani takımı iyi bir noktaya taşıyacaktır. Kuvvetli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, ders almamız gereken noktalar var. İki takım da birbirine son derece yakındı. Bizden biraz daha etkililerdi, bunları tecrübe edinmemiz lazım."