PFDK, Jerome'u affetmedi! Sert faulun cezası belli oldu PFDK, geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ev sahibi takımın oyuncusu Sadık'a çok sert harekette bulunan Jerome'a iki maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe forması giyen Cameron Jerome'a 2 maç ceza verdi. Jerome, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek. İşte TFF'den yapılan açıklama: "GÖZTEPE A.Ş. sporcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.