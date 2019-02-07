PFDK, Jerome'u affetmedi! Sert faulun cezası belli oldu
PFDK, geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ev sahibi takımın oyuncusu Sadık'a çok sert harekette bulunan Jerome'a iki maç ceza verdi.07 Şubat 2019 Perşembe 16:54
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe forması giyen Cameron Jerome'a 2 maç ceza verdi. Jerome, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"GÖZTEPE A.Ş. sporcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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