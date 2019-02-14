PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado’ya 1 maç men cezası verdi.
IHAAW154223-SPO/14-02-2019- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado’ya 1 maç men cezası verdi.
14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
IHAAW154223-SPO/14-02-2019- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado’ya 1 maç men cezası verdi.14.02.2019 15:42:23TSINNNN
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
YORUM YAZ