PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.21 Mart 2019 Perşembe 15:28
IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.21.03.2019 15:22:50TSINNNN
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