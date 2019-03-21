PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi. IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.21.03.2019 15:22:50TSINNNN

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