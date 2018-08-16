Peyniri saklama koşulları nelerdir?

Uzmanlar sofralarımızdan eksik etmemiz gereken peynirin küflenme, kokma gibi bozulma işaretleri göstereceğinden evlerde doğru şekilde ve hijyenik koşullarda muhafaza edilmesinitavsiye ediyor.

Her peynir çeşidi aynı şekilde saklanamaz. Bunun için saklayacağınız peynir çeşidine uygun yöntemi bulmanız gerekir

Burgu peynir ve beyaz peynir gibi salamura suyunda satılan ürünler ambalajı açıldıktan sonra da salamurası için de saklanmalıdır. Salamura suyundan çıkarıldıktan sonra peynirler sudan geçirilebilir ya da 5-10 dakika su içinde bekletildikten sonra tüketilebilir. Böylece peynirin tuzu azaltılmış olur.

PEYNİR BUZDOLABINDA SAKLANMALI, DONDURULMAMALI

Beslenme uzmanlarının verdiği bilgilere göre, her çeşit peynir buzdolabında saklanmalı, dondurulmamalıdır. Kalıp halinde satılan beyaz peynirler ise dilimlenmeden hava geçirmeyecek, nem kaybetmeyecek şekilde streç filmle sarıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.

Bu peynirlerden günlük ihtiyaç kadar peynir kesilerek alındıktan sonra geri kalan peynir salamurası içinde veya streç filmle sarılmış olarak 5-7 gün kadar saklanabilmektedir.

Beyaz peynir, iki hafta içerisinde tazeliğini ve lezzetini kaybeder. Kaşar peyniri veya tulum gibi sert peynirlerde birkaç hafta dayanıklıdır. Gravyer gibi oldukça sert peynirler ise bir aya kadar dayanıklılık göstermektedir.

Kaşar peyniri vb. peynirleri sülfürlü kâğıda sararak saklayabilirsiniz.

EN İDEAL PEYNİR SAKLAMA KOŞULLARI

Peynir, +2 - +4 C de, ışıksız ortamda muhafaza edilmeli

Peyniri cam, metal veya seramik bir kap içerisinde saklamalısınız.

Buzdolabında kapalı bir kapta veya orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir

Derin dondurucuda saklanmamalıdır.

Peynir hemen tüketilmeyecek ise, kendi ambalajında saklanmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır.

Burgu peynir ve beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra kendi salamura suyu içinde saklanmalıdır. Böylece uzun zaman besin değerleri ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabilir. Peynirin olgunlaşma süreci de devam eder.

Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur.

Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına neden olur.

Beyaz peynirleri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesine yardımcı olur.