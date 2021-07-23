Peygamberlik makamı ile alay eden Turgay Yıldız'a FETÖ'den Hatim!

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Hazırladığı 'mizah' videolarında İslami değerleri kendince tiye alan Turgay Yıldız, o videolarından birisinde de 'Ben Peygamberim' diyerek haddi aşan ifadeler kullanmıştı. İslam'ı ve AK Parti iktidarını hedef aldığı için azgın azınlığın büyük beğenisini toplayan Yıldız, 'Ben Peygamberim' ifadesini kullandığı videoda 'vahiy' hadisesi ile de dalga geçmeye çalışmıştı.

Peygamberlik makamı ile alay eden Yıldaz'a FETÖ'cülerden hatim!

15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ mensupları, İslam Dinin'ni alaya almaya çalışan Turgay Yıldız'ın ölümünden sonra ona Hatim okumaya başladıklarını duyurdu.

FETÖ ile iltisakı sebebi hakimlik görevinden ihraç edilen Kemal Karanfil, twitter hesabından paylaştığı mesajında, Turgay Yıldız'dan 'güzel insan' betimlemesi ile bahsederek, "Turgay Yıldız hayatta iken hem de en zor zamanlarda bizleri hem düşündürdü, hem de tebessüm ettirdi. Bazen de güldürdü. Şimdi bu güzel insanı güldürmeye ve sevindirmeye ne dersiniz? Ruhuna Hatim okumaya var mısınız?" dedi.