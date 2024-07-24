Peygamberimize (sav) hakaret eden Kadiroğlu'nun 3 adet suç kaydı çıktı!

Kadiroğlu sokak röportajında hadsiz ifadelerle Efendimiz'e (sav) hakaret etmişti.

Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Zülfikar Kadiroğlu'nun "vergi kaçakçılığı", "kötü muamele" ve "özel belgede sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

'İnançsız bir insandı'

Öte yandan şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen komşusu Muharrem Yıldız, “Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, ‘kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı.” dedi.