  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransızlardan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Sömürge basının ıskartaya çıkmış kalemlerinden Ertuğrul Özkök'ün bu işle ilgisi ne?

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'yi hedefe koydu!

Eski İYİ Parti'li iş adamının gayrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Anket sonuçları açıklandı Trump’ın şaftı kaydı

Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Kutsal Ahit sandığı İstanbul’da! Tapınakçılar İstanbul’a bu yüzden geldi

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti
Gündem Peygamberimize (sav) hakaret eden Kadiroğlu'nun 3 adet suç kaydı çıktı!
Gündem

Peygamberimize (sav) hakaret eden Kadiroğlu'nun 3 adet suç kaydı çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 13:52:00 -
Peygamberimize (sav) hakaret eden Kadiroğlu'nun 3 adet suç kaydı çıktı!

İstanbul'da konuştuğu bir sokak röportajında Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu'nun 3 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadiroğlu sokak röportajında hadsiz ifadelerle Efendimiz'e (sav) hakaret etmişti.

Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Zülfikar Kadiroğlu'nun "vergi kaçakçılığı", "kötü muamele" ve "özel belgede sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

'İnançsız bir insandı'

Öte yandan şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen komşusu Muharrem Yıldız, “Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, ‘kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı.” dedi.

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'
Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!

Halil Konakcı Hoca: Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var!
Halil Konakcı Hoca: Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var!

Gündem

Halil Konakcı Hoca: Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var!

Necip Fazıl'ın Peygamberimize ve mübarek soyuna verdiği yüksek değer
Necip Fazıl'ın Peygamberimize ve mübarek soyuna verdiği yüksek değer

İSLAM

Necip Fazıl'ın Peygamberimize ve mübarek soyuna verdiği yüksek değer

Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...
Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

Gündem

Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23