Peugeot ve Citroen’den ekim ayına özel faizsiz kampanya

Peugeot, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508’de birbirinden cazip faizsiz kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor. Peugeot’nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli faizsiz kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. SUV 3008, 150 bin TL için 15 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008’de 150 bin TL için 15 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot 208’i tercih edenler 50 bin TL için 15 ay vadeli faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyor. Peugeot Türkiye, ticari araç modellerinde de benzersiz avantajlar sunuyor. Tutumluluk ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 90 bin TL için 15 ay vadeli faizsiz krediyle tercih edilebiliyor.

Citroen, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroen C3, “Shine Business” ve “Shine” versiyonları için sunulan 80 bin TL için 12 ay vade ve faizsiz kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Citroen C3 Aircross SUV modeline 80 bin TL için 12 ay vade ve faizsiz kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor. Citroen C4 modeli ise 80 bin TL için 12 ay ve faizsiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Citroen C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay, faizsiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkânıyla Citroen showroomlarında yer alıyor. Citroen Berlingo Kombi, 120 bin TL için 12 ay vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle sahiplerini bekliyor.