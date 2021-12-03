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Kadın - Aile Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?

Salatanızı ya da makarnanızı farklı hâle getirmek istiyorsanız petso sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:04:00 - 2021-12-03 17:06:47
Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?

Pesto sosunu makarna, pizza, kanepe, salata ve ızgaralarda kullanabilirsiniz.

Pesto sosu tarifi malzemeleri

  • 6 diş sarımsak
  • Deniz tuzu
  • 100 gram çam fıstığı
  • 100 gram parmesan peyniri
  • Karabiber
  • 2 su bardağı zeytinyağı
  • 2 demet fesleğen
  • 4 çay kaşığı tuz

Pesto sosu tarifi

Petso sosu tarifi için önce fesleğeni yıkayıp yaprağı dallarından ayırın.Yaprakları kurulamayı unutmayın. Parmesan peynirini rendeleyin. Fıstığı karamel rengine gelinceye kadar ateşte kavurduktan sonra soğuması için bekletin. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber, fesleğen, fıstık ve parmesan peynirini önce karıştırın. Sonra blenderdan geçirin. Pesto sosunuz yemekler ve salatalar için hazır. Afiyet olsun...

 

 

 

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