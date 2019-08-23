0553 313 94 23

Petrolün varili 60,17 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan el değiştiriyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:03
Petrolün varili 60,17 dolar seviyelerinde

Dün 60,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 60,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 55,49 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın  yıllık Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajlara odaklanıldı. Analistler,  Powell'ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların  piyasaya yön vereceğini belirtiyor.

Öte yandan, bugün petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes, haftalık petrol sondaj kulesi verilerini yayımlayacak. Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e ulaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 60,74 ile 61,50 dolar aralığının direnç, 59,86 ile 59,92 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:03
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında
    1. Sokak ortasında silahlı saldırı..
    2. Hz. Ebubekir dualarla yad ediliyor!
    3. Gezi teknesinde kalp krizi geçiren..
    4. Büyükşehir’den ihale
    5. FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü..
    6. Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı
    7. Eskişehir’de üzerinde dört satır..
    8. Şanlıurfa Piazza’da Streetball..
    9. E-Bağış'ın gelişmesi ile milyonlarca..
    10. Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi
    11. Gazeteciliği bıraktı köyünde sera..
    12. Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi..
    13. Kars 36 Spor hazırlık maçında..
    14. Borsa güne yükselişle başladı
    15. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13..
    16. "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    17. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    18. Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında..
    19. HDP ikazlardan ders almadı!
    20. ’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’
    21. Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm..
    22. Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz..
    23. Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 2..
    24. Eyüpspor yeni sezona 16 transferle..
    25. En centilmen takım Altıntaşspor
    26. Başkanlar Bursa ziyareti
    27. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    28. Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li..
    29. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    30. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi