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Ekonomi Petrolde Suudi Arabistan zammı ve Çin etkisi
Ekonomi

Petrolde Suudi Arabistan zammı ve Çin etkisi

Petrol piyasalarında fiyatlamalara Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam ve Çin'in başkenti Pekin'de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesi yön veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:19:00 -
Petrolde Suudi Arabistan zammı ve Çin etkisi

Petrol piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.

ABD ham petrolü 119 doların üzerine çıkarken, Brent petrolde de 120 doların üstünü gördü.

Petrol piyasasında Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam gündemde ilk sıralarda yer aldı. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asyalı müşterilerine sunduğu petrolün varilinde 2,10 dolar zam yaptı. Böylelikle gösterge petrolün üzerinde 6,50 dolarlık fiyat farkı oluştu.

Piyasada beklenti 1,50 dolarlık bir zam yapılması yönündeydi.

Petrol piyasaları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararları da yakından izliyor.

Ülkede finans merkezi Şanghay'daki karantinanın kalkmasının ardından başkent Pekin'de de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesine karar verildi.

Pekin'de 6 Haziran itibariyle Fengtai ve Changping'in bazı bölgeleri dışında toplu taşıma yeniden başlayacak. 72 saat içinde alınmış negatif testi bulunan şehir sakinleri serbest bir şekilde şehir içinde dolaşabilecek. Önceki uygulamada bu süre 48 saat olarak belirlenmişti.

Restoranlar müşterilerine yeniden mekan içinde servis verebilecek ve çalışanlar ofislerine dönebilecek.

Sinema gibi eğlence mekanları yüzde 75 kapasite ile açılabilecek.

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