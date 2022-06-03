Petrol piyasasında 'hayal kırıklığı'

Petrol kritik OPEC+ toplantısının ardından yükseliş ivmesine devam ederken altıncı haftayı da primle kapatmaya hazırlanıyor. OPEC+ koalisyonundan çıkan üretim artışı kararı petrol piyasasını tatmin etmedi.

ABD ham petrolü ve Brent petrolünde haftanın son işlem gününde yatay bir görünüm kaydedildi. ABD ham petrolü 116, Brent petrol de 117 dolar seviyesinden işlem gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini Temmuz'da günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve temmuz ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 29. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, toplantıda temel küresel ekonomik merkezlerdeki kısıtlamaların kaldırılması ve mevsimsel bakımın ardından küresel rafineri alımlarının artacağına yönelik beklentilerin dikkate alındığı, ham petrol ve işlenmiş ürünler için stabil ve dengeli bir piyasanın önemli olduğu ifade edildi.

AB'den ambargo kararı

Bu hafta fiyatlamalara yön veren bir başka unsur AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.