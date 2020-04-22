Petrol New York borsasını sarstı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,7 azalışla 23.022,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 2.737,2 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 3,5 azalışla 8.263,23 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrole olan talebin zayıflaması ve küresel petrol piyasasındaki arz fazlasıyla fiyatların gerilemeye devam etmesi etkili oldu.

ABD'de petrol fiyatlarının dün tarihte ilk kez sıfırın altında işlem görmesinin ardından, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 36 azalışla 13,09 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı saatlerde yüzde 23 azalışla 19,81 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "ABD'nin büyük petrol ve gaz endüstrisini asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Enerji Bakanı ve Hazine Bakanı'na, bu önemli şirketler ve işleri uzun süre güvence altına alacak bir fon oluşturmak için plan hazırlama talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Kongresi ve Beyaz Saray, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve hastaneler için 484 milyar dolarlık yeni kaynağın sağlanması için anlaşmaya vardı.