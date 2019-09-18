Petrol gerdi, FED sakinleştirecek

Akit Ekonomi

Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Abqaiq ve Khrais üretim tesislerinin drone’larla vurulması emtia fiyatlarını yükseltti.

Olayların hemen ardından brent petrolün varilinin 72 dolara, ons altının bin 512 dolara kadar çıkmasıyla şok olan yatırımcıların gözü kulağı bugün ABD Merkez Bankası Fed’de. Kurumun faizi 25 baz puan aşağı çekerek, piyasaları rahatlatacağı sanılıyor. Yatırım analistleri, Fed’in artan küresel riskleri dikkate alarak faiz oranında indirime gideceği görüşünde birleşiyor. 25 baz puan indirim ihtimalinin güçlendiğini dile getiren aynı analistler, şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Saudi Aramco’ya yapılan saldırıya bağlı olarak petrol fiyatlarının artmasının ABD’de enflasyonu yukarı taşıyabileceğinden korkuluyor. Bu da Fed’i faiz oranlarında sınırlı bir indirim yapmaya yöneltecektir. Başkan Jerome Powell ve ekibi sınırlı indirimin yatırım ile imalata da olumlu katkı yapacağı konusunda hemfikir. Öyle anlaşılıyor ki olan bitenleri yakından takip eden Fed, ihtiyatı elden bırakmayacak ve yeni bir faiz indirim kararı alacaktır. Karar, zaten yatırımcılarca satın alınmış durumda.”

ABD Merkez Bankası 31 Temmuz’da faiz oranını 25 baz puan indirmişti. İndirimin ardından dolar 5,50 lira ve Euro 6,20 lira, altının gram fiyatı da 255 lira bandına oturmuştu.

Saldırılar Türkiye’yi olumsuz etkiler

Ekonomistler, Saudi Aramco’ya yönelik saldırıların devamının gelebileceği kaygısının petrol fiyatlarının 50 dolar mertebelerine gerilemesini engelleyeceğini ifade ederek, “Bu durum ithalatçı ülke konumundaki Türkiye için olumsuz bir gelişme. Petrol fiyatları tavana vurabilir, enerji ithalatı faturası artabilir” uyarısı yaptı.