  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonya'dan geldi!
Ekonomi

Petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonya'dan geldi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek üzere ulusal petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğinin açıklanmasının ardından Japonya'da benzer bir adım attı. Japonya’da hükümet, ham petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi nedeniyle ulusal petrol rezervinin bir kısmını piyasaya sürme kararı aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:15:00 -
Petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonya'dan geldi!

Ham petrol fiyatlarında gözlenen küresel düzeydeki artış eğilimi Japonya hükümetini harekete geçirdi. ABD hükümetinin konu ile ilgili iş birliği talebini değerlendiren Tokyo hükümeti, sürpriz bir uygulamaya imza atarak ulusal petrol rezervinin bir kısmını piyasaya sürme kararı aldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida bugün yaptığı açıklamada, ilk olarak dün kamuoyuna yansıyan ve normalde doğal afetler gibi durumlarda başvurulan kararı doğrulayarak sürecin yasalar çerçevesinde ve ABD ile uyum içinde yürütüleceğini söyledi.

"Ham petrol fiyatlarının istikrarı, Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanma için büyük önem taşıyor" diyen Kishida, piyasaya sürülecek petrol rezervinin miktarı gibi detayların Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda tarafından kamuoyuna açıklanacağını da dile getirdi.

Japonya için ilk değil

Yaklaşık 140 günlük iç tüketime yetecek kadar petrol stoku bulunduğu bilinen Japonya, şimdiye dek Körfez Savaşı ile 2011’deki deprem ve tsunami sonrası da dahil olmak üzere 5 kez rezervlerden yararlanma yoluna gitmişti. Son rezerv arzının ise fiyat istikrarını sağlama amacıyla gerçekleştirilecek olması itibariyle bir ilk olduğu belirtiliyor. Hükümetin ilk etapta birkaç günlük tüketime eşdeğer miktarda petrolü piyasaya sunması ve sonraki süreç için durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

ABD adım atmıştı

ABD, petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek üzere ulusal petrol rezervinden 50 milyon varili piyasaya süreceğini duyurmuş, rezerv kullanımının satış ve ödünç alma şeklinde gerçekleşeceği belirtilmişti. Uygulamanın Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile iş birliği içinde hayata geçirileceği kamuoyuna yansımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı
Ekonomi

'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında haram kılınan 'faiz'in iyi bir şey olduğunu iddia etti.
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
Asgari ücreti beklemediler! Maaşlara erken zam
Ekonomi

Asgari ücreti beklemediler! Maaşlara erken zam

Asgari ücret görüşmelerinin başlamasına artık sayılı günler kala bazı firmalar maaşlara şimdiden zam yapmaya başladı. Döviz kurundaki yüksel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay